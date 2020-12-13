Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak İçişleri Bakanı Ganimi Sincar'daki güvenlik durumunu yerinde inceledi
[Fotoğraf: AA]
Irak İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi başkanlığındaki güvenlik heyeti Musul’a bağlı Sincar’ı ziyaret etti.
Irak Ortak Operasyonlar Sözcüsü Tahsin Hafaci’nin resmi haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, Bakan Ganimi başkanlığındaki güvenlik heyeti, Sincar’a giderek oradaki güvenlik durumunu inceledi.
Heyette Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkan Yardımcısı Abdulemir Şammari, Federal Polis Gücü Komutanı Cafer Battat ve Sınır Güçleri Komutanı Hüseyni de yer aldı. Heyet, yerel güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptı.
Sincar Anlaşması
Bağdat ve Erbil arasında PKK terör örgütünün bölgeden çıkarılması için ekim ayında Sincar Anlaşması imzalanmıştı.
Anlaşma sonrası Bağdat yönetimi bölgeye polis güçleri yerleştirerek güvenlik dosyasını kontrolüne almaya başlamıştı.
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