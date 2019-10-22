Gösterilerde kullanılan şiddetin araştırılması için Planlama Bakanı Nuri el-Duleymi başkanlığında kurulan komisyonun hazırladığı rapor kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, ülkedeki en üst makamların göstericilere karşı "gerçek mermi" kullanılması yönünde bir talimatı bulunmadığı ifade edilmekle birlikte, "Göstericilere karşı gerçek ve ölümcül sonuçlara neden olabilecek mermilerle aşırı güç kullanıldı. Bazı yetkililerin göstericilere karşı güç kullanılması yönünde talimat verdiğine ilişkin ses kayıtları tespit edildi." denildi.

"Parti binalarından ateş açıldı"

Protestolarda bazı "unsurların" ölü ve yaralıların hastanelere taşınmasını engellediği belirtilirken, söz konusu unsurların kimliği hakkında ise bilgi verilmedi.

Raporda, "Bazı (Şii) siyasi partilerin binalarına girmek isteyen protestoculara karşı binaların içinden ateş açıldığı gerçeğine ulaşıldı." ifadesine yer verildi.

Bazı protestocuların güvenlik güçlerine karşı molotofkokteylli saldırı gerçekleştirdiği ve bunun da güvenlik güçleri arasında yaralanmalara neden olduğu açıklandı.

Gösterilerde 157 kişi öldü, 5 bin 494 kişi yaralandı

Başkent Bağdat ve güney kentlerde düzenlenen gösterilerin bilançosuna ilişkin ise raporda şu ifadelere yer verildi:

"Gösterilerde 8 güvenlik gücü mensubu ile 149 sivil hayatını kaybetti, bin 287 güvenlik gücü mensubu ile 4 bin 207 sivil yaralandı."

Bağdat Operasyonlar Komutanı için "görevden alınsın" tavsiyesi

Raporda ayrıca başta Bağdat Operasyonlar Komutanı Celil Rubayi ve güney kentlerdeki operasyon komutanları olmak üzere birçok askeri ve güvenlik yetkilisinin görevden alınması tavsiyesinde bulunuldu.

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin, raporu onayladıktan sonra gösterilerde kullanılan şiddetten sorumlu tutulan isimlere ait dosyaları yargıya göndermesi bekleniyor.

Kaynak: AA