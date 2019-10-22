Afrika ülkeleri Ebola virüsü ile ortak mücadele edecek22 Ekim 2019 Salı 15:44 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 15:56
Ebola virüsünün tehdit oluşturduğu 9 Afrika ülkesi hastalıkla etkili mücadele için birlikte hareket etme kararı verdi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bir araya gelen Angola, Ruanda, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Uganda, Tanzanya, Zambiya ve ev sahibi KDC'nin sağlık bakanları, Ebola tehdidine karşı ortak görev gücü kurma kararı aldı.
Afrika Ebola Koordinasyon Görev Gücü adını taşıyacak yeni örgüt, Afrika Birliği ve Dünya Sağlık Örgütünün desteğiyle çalışacak.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında şimdiye kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Ebola virüsü, Aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı.
Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.
Kaynak: AA