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Dünya
AA 31.07.2024 14:50

Irak, Haniye'ye yönelik suikastı kınadı

Irak, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı kınadı ve bunun bölgedeki güvenlik ve istikrara yönelik tehdit olduğunu bildirdi.

Irak, Haniye'ye yönelik suikastı kınadı
[Fotograf: AA]

Irak Haber Ajansının (INA) yayımladığı Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Irak Cumhuriyeti hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'daki ikametgahına düzenlenen hain suikast saldırısını şiddetle kınıyor. Irak Cumhuriyeti olarak, bu saldırgan operasyonun uluslararası yasaların açık bir ihlali ve bölgedeki güvenlik ve istikrara yönelik bir tehdit olduğunu ifade ediyoruz." denildi.

Irak'ın Filistin halkı ve liderleriyle tam dayanışma içerisinde olduğuna yer verilen açıklamada, uluslararası topluma sorumluluklarını üstlenme ve devlet egemenli ihlalleri ile tekrar eden saldırıları durdurmak için gerekli önlemleri alma çağrısında bulunuldu.

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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