Irak meclisindeki Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, Diyala kentinde yaptığı konuşmada, Suriye’den çekilme kararı alan ABD'nin Irak’ta askeri güç bulundurmasına karşı çıktı.

Amiri, "Amerikan güçleri, Irak kentlerinde dolaşamayacak kadar korkaktır. Bu konuda yayımlanan haberler yalan ve söylentiden ibarettir" ifadelerini kullandı.

Trump, Irak'ta kalacaklarını açıklamıştı

Hadi Amiri'nin açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Irak'taki Aynü'l Esed Üssü'ne çok para harcadıklarını ve bu üssü orada tutabileceklerini belirterek, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri, İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun" ifadelerinin ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Salih de tepki göstermişti

Trump'ın, ABD askerlerinin "İran'ı gözetlemek" amacıyla Irak'ta kalması için resmi talepte bulunmadığını söyleyen Salih, ABD ile Irak arasındaki tek seçeceğin, bazı konularda ayrışmak değil iş birliği olduğunu ifade etmişti.

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu üyesi ve Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi de dün yaptığı açıklamada, "ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için meclisten yasa çıkaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin Irak'taki askeri varlığı

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 166 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra eski Başkan Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerini Irak'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra, dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısıyla ABD yeniden askerlerini Irak'a göndermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının son verilerine göre, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan askeri stratejik anlaşma gereği Irak'ta 5 bine yakın ABD askeri var.

Kaynak: Arabi21, AA