Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Direktörü Federico Soda, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Trablus'taki bir gözaltı merkezinde güvenlik güçleri, Sahra Altı Afrika'dan 5 göçmeni vurarak öldürdü." ifadelerini kullandı.

Direktör Soda, olayın "korkunç koşullar altıda" 3 bin göçmenin bulunduğu kalabalık bir gözaltı merkezinde gerçekleştiğini belirtti.

Libya makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi.