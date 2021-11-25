Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Interpol Başkanlığına Ahmed Nasser Al Raisi seçildi
[Fotoğraf: AFP]
Uluslararası Polis Teşkilatı Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Nasser Al Raisi seçildi.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89'uncu Genel Kurul Toplantısı'nın 3'üncü gününde yeni genel başkan ve icra kurulu üyelerinin seçimine başlandı.
Yapılan oylama sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Nasser Al Raisi, Interpol'ün yeni başkanı seçildi.
Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Al Raisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği kaydedildi.
Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021
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Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri İnterpol
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