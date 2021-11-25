Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kömür madeninde yangın: 11 ölü
[Harita: TRT Haber]
Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki kömür madeninde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kemerovo'da bulunan kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıktığı belirtildi.
Kurtarma çalışmaları devam ediyor
Yangın ve oluşan duman nedeniyle madenden 237 kişinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada 11 işinin öldüğü, 45 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Madende arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Rusya’nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde 2018 yılında da büyük bir yangın çıkmış, alışveriş merkezinde çıkan yangında 64 kişi hayatını kaybetmişti.
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