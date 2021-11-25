Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:38Son Güncelleme: Kaynak: JPost
İran'da resmi web sitelerine siber saldırı
[Temsili fotoğraf: AA]
İran'daki bazı resmi internet sitelerine siber saldırı düzenlendi. Hackerlar, sitelere "Hamaney'e ölüm - Recavi'ye selam" notu bıraktı.
İran medyası ülkedeki bazı resmi kurumlara yönelik siber saldırıda, hackerların İran lideri Ali Hamaney ile Halkın Mücahitleri Örgütü lideri Meryem Recavi'ye atıfta bulunarak, web sitelerine "Hamaney'e ölüm - Recavi'ye selam" notu bıraktığını duyurdu.
Saldırıdan etkilenen web sitelerinin hızla erişime kapatıldığı bildirildi.
Söz konusu siber saldırıda, aralarında Adalet Bakanlığı, Cami İşleri Merkezi, İslami Bilimler Bilgisayar Araştırma Merkezi'nin de aralarında bulunduğu kurumların hedef alındığı aktarıldı.
Etiketler: İran Siber Saldırı
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