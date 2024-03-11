İnternetten 8 dolara diploma aldı 30 hastayı tedavi etti

Bu kez sahte doktor vakası, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde yaşandı. 27 yaşındaki Mirian Santana, internetten elde ettiği sahte belgeyle 30 yetişkin ve çocuğu tedavi ettiğini söyledi.

8 dolara aldığı belge, diğer sağlık uzmanları tarafından tespit edildi. Uzmanlar, kendisinden şüphelenerek farklı isimdeki gerçek bir doktora ait olan sicil numarasını kontrol ettiler ve gerçek ortaya çıktı.

İlk iş gününde yakayı ele veren Santana'nın mesleğinin onaylanmadığını söyleyen polis, klinikteki işi, Belediye Binası ile ihale sürecine katılan bir dış kaynak şirketi aracılığıyla bulduğunu belirtti. Polise, ayda yaklaşık 802 dolar kazanan bir konuşma terapisti olduğunu söylediğini anlattı.

Santana, yasa dışı meslek icrası, ideolojik sahtecilik, sahte belge kullanma, hayati tehlike oluşturma ve zimmete para geçirmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı.