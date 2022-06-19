Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 13:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İnternet alışverişlerinde sahte site tuzağı
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İnternetten yurt dışı alışverişlerde nerede, ne zaman ve kim tarafından açıldığı belli olmayan, ünlü markaların kopyası siteler, müşterileri dolandırıyor ve bir süre sonra kapanıyor. Uzmanlar, kullanıcıları dikkatli olmaya çağırıyor.
İngilizce... Fransızca... Almanca...
Dolandırıcılar birçok dilde kurdukları sahte alışveriş siteleri ile alışveriş tutkunlarını hedef alıyor.
Uzmanlar sosyal medyada sahte sayfalara karşı uyarıyor.
İsmi duyulmamış yabancı kaynaklı sitelerden verilen siparişler bazen hiç gelmeyebiliyor.
Yabancı sitelerden alışveriş yaparken bilinen firmaların tercih edilmesi ve ağ adresinin dikkatlice kontrol edilmesi öneriliyor.
Yurt dışından verilen siparişlerde kargonun aylar sonra ulaşma ihtimali de var.
Haber: Enes Boyraz
Kamera: Hüseyin Ertan
Etiketler: Alışveriş İnternet Online Alışveriş
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