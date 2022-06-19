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Dolandırıcılar birçok dilde kurdukları sahte alışveriş siteleri ile alışveriş tutkunlarını hedef alıyor.

Uzmanlar sosyal medyada sahte sayfalara karşı uyarıyor.

İsmi duyulmamış yabancı kaynaklı sitelerden verilen siparişler bazen hiç gelmeyebiliyor.

Yabancı sitelerden alışveriş yaparken bilinen firmaların tercih edilmesi ve ağ adresinin dikkatlice kontrol edilmesi öneriliyor.

Yurt dışından verilen siparişlerde kargonun aylar sonra ulaşma ihtimali de var.

Haber: Enes Boyraz

Kamera: Hüseyin Ertan