Uzay filmlerindeki gibi dev gemiler artık hayal değil.

Elon Musk'ın SpaceX'i, ilk kez bir süper ağır roket güçlendiricisinin üzerine bir Starship prototip roketi yerleştirdi.

16 katlı bir bina boyutundaki 121 metrelik uzay gemisinin ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Boca Chica yarım adasındaki fırlatma üssünde tüm parçaları birleştirildi.

Tarihi anla ilgili Elon Musk’a ne hissettiği sorulduğunda “Bir rüya gerçek oldu” dedi.

Ay ve Mars'a insanlı görevler düzenlemek için tasarlanan uzay aracı, önemli miktarda kargo taşıma kapasitesine de sahip.

En büyük test yörünge uçuşu olacak

İlk kez 2019 yılında tanıtılan Starship roketi, birçok kez başarılı şekilde yeryüzüne kendi kendine dikey iniş gerçekleştirdi.

Starship şimdi Teksas’taki tesisten başlayacak yörünge uçuşu için hazırlanıyor.

Bu Starship’in en büyük testi olacak.

Musk’ın hedefleri arasında Starship'in ticari bir uçağa benzer şekilde yeniden kullanılabilir olması da var.