İnsan hakları örgütü: İran'da uyuşturucuyla ilgili suçlardan 11 Beluç idam edildi

IHR tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 İranlı ve 2 Afganistan vatandaşı toplam 11 Beluç, pazar ve salı sabah saatlerinde Zahidan Merkez Cezaevi'nde asılarak idam edildi.

İdam edilen tüm mahkumların uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giydiği belirtildi.

IHR, İran'da 2023 başından bu yana idam edilenlerin sayısının da 423 olduğunu aktardı.

İran'da terör, cinayet, tecavüz, silahlı soygun ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlar idamla cezalandırılıyor.

İran yönetimi, Nisan 2017'de yürürlüğe konulan bir kanunla uyuşturucu ile bağlantılı suçların cezalarının hafifletildiğini duyurmuştu. Dönemin Yargı Erki Başkanı Ayetullah Sadık Laricani, yargıçlara uyuşturucu suçlarından idam edilmeyi bekleyen mahkumların dosyalarını yeniden gözden geçirme talimatı vermişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, mayısta yaptığı açıklamada, İran'da yıl başından mayısa kadar birçoğu uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giyen en az 209 kişinin idam edildiğini ve bu rakamın "endişe verici" olduğunu söylemişti. Volker Türk, İranlı yetkililere, ölüm cezasını kaldırma veya tüm infaz kararlarını durdurma çağrısında bulunmuştu.