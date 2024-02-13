İngiltere'nin siyah çay tedarikine Kızıldeniz engeli

İngiliz Perakendeciler Birliğinin (BRC) Gıda ve Sürdürülebilirlik Direktörü Andrew Opie, siyah çay tedarikinde geçici aksamalar gördüklerini belirterek, "Bunun tüketicilere etkisinin kısıtlı olacağını düşünüyoruz çünkü perakendeciler büyük çaplı bir zorluk beklemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin en büyük market zincirlerinden biri olan Sainsbury's de ülke genelinde çay tedarikinde aksaklık yaşandığı yönünde tüketicileri uyardı.

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemilere yönelik başlattığı saldırılar sonrası bölgede tansiyon tırmanmaya devam ediyor.

Söz konusu saldırıların ardından denizcilik şirketlerinin çoğunun alternatif rotaları tercih etmesi, teslimat sürelerinde aksamalara yol açıyor. Gemilerin rotalarını Ümit Burnu'na kaydırmasının seyahat sürelerini 10-14 gün uzattığı tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük beşinci çay ithalatçısı olan İngiltere'nin çay tedarikinin büyük kısmı Kenya ve Hindistan'dan sağlanıyor. Bu ülkelerden tedarik için Kızıldeniz rotası kullanılıyor ancak yaşanan gerilim nedeniyle bu rotanın yerini Ümit Burnu'nun alması geçici aksaklıkları beraberinde getiriyor.