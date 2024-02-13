ABD'den Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95,3 milyar dolarlık yardım

ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Partinin içinde ülkenin yurt dışındaki rolü hakkında aylarca süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplamda 95,3 milyar dolarlık destek paketini onayladı.

Oylama öncesinde bir grup Cumhuriyetçi senatör, Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık yardım yapılmasına karşı çıkarak, ABD'nin yurt dışına para göndermek yerine kendi sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Oylamada, 70 senatör "evet", 29 senatör "hayır" oyu kullandı.

Yardım paketine, neredeyse bütün Demokrat senatörler ve 22 Cumhuriyetçi senatör "evet" oyu verdi.

14 milyar doları İsrail'in

"Evet" oyu verenler, Ukrayna'yı yalnız bırakmanın "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i cesaretlendireceğini" ve dünya çapında ulusal güvenliği tehdit edeceğini ileri sürdü.

Yardım paketi, Ukrayna'ya "Rusya ile mücadelesine destek olmak için" 60 milyar dolar, İsrail'e "güvenlik yardımı sağlamak için" 14 milyar dolar, Hint-Pasifik bölgesindeki Tayvan ve diğer ABD müttefiklerine destek olmak için 8 milyar dolar yardım yapılmasını içeriyor.

Senatoda onaylanan paket, Temsilciler Meclisinin onayına sunulacak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın paketi imzalayarak yasalaştırabilmesi için Temsilciler Meclisinde de paketin onaylanması gerekiyor.