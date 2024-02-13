İsrail 1,4 milyon kişiyi 12 kilometrekareye hapsedecek

İsrail, Gazze Şeridi'nde saldırıları boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ederek yaklaşık 1,4 milyon Filistinliyi göçe zorladığı Refah kentini, karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Tel Aviv hükümeti, Refah'a saldırma niyetini açıklamasının ardından uluslararası toplum ve Arap ülkelerinden gelen tepki ve uyarılar üzerine yerinden edilmiş yüzbinlerce insanın şehri terk etmesi için güvenli bir geçiş koridoru sağlanacağını iddia etti.

İsrail basınına göre, Refah'taki yerinden edilmiş yaklaşık 1 buçuk milyon Filistinli bölgenin batısında bulunan ve güvenli bölge olduğu iddia edilen Mavasi'ye göçe zorlanacak. İsrail hükümeti ise Refah'tan zorla çıkarmayı planladığı Filistinlileri yönlendireceği bölge hakkında açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Şubat'ta Amerikan ABC News kanalına verdiği ve bazı bölümleri yayınlanan röportajda, olası bir kara saldırısı öncesinde Refah'ta yerlerinden edilmiş yüzbinlerce Filistinliye "güvenli geçiş" sağlanacağını iddia etti.

Netanyahu, Hamas'ın Gazze'deki son kalesi olarak tanımladığı Refah'ı işgal etmeden önce şehre sığınan bir milyondan fazla Filistinlinin tahliyesi için "güvenli geçiş" sağlamak üzere "ayrıntılı bir plan" üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

Mevasi Bölgesi

Akdeniz kıyısında, Gazze Şeridi'nin yaklaşık 28 kilometre güneybatısında yer alan Mevasi, Gazze Vadisi'nin güneydoğusunda, kuzeydeki Deyr el-Belah'tan başlayıp Han Yunus'tan geçerek Refah'a kadar uzanan 12 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık bir kilometre genişliğinde bir alan.

Tarım arazileri ve kum tepeciklerinden oluşan Merasi'de, herhangi bir altyapı bulunmamasına rağmen halihazırda binlerce yerinden edilmiş Filistinli çadırlarda kalıyor.

Yaklaşık 12 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle Gazze Şeridi'nin yüzde 3'üne tekabül eden Mevasi'de yüz binlerce kişinin barınması imkansız görülüyor.

Biri Han Yunus diğeri Refah'a bağlı olmak üzere coğrafi olarak birbirine bağlı iki bölgeye ayrılan Mevasi, çoğunlukla tarım arazileri ve çorak kum tepeciklerinden oluşuyor.

Geçmişten bugüne daha çok tarımla uğraşan ailelerin yaşadığı Mevasi'nin nüfusu 9 bin olarak tahmin ediliyor.

Mevasi'nin tarihçesi

Osmanlı Devleti ile İngiliz Mandası döneminden bugüne tarımla uğraşan ailelere tahsis edilen Mevasi toprakları devlet adına kayıtlıydı.

İsrail'in 1948'de Filistin topraklarını işgal etmesinin ardından Mısır sınırlarına katılan Mevasi, Gazze Şeridi'nin önemli bir turizm bölgesi haline geldi.

İsrail ordusu, 1956'da Mısır'a yönelik üçlü saldırı sırasında Mevasi'nin de aralarında bulunduğu Gazze Şeridi'ni işgal etmiş, ancak 5 ay sonra geri çekilmiş, böylece Mevasi yeniden Mısır yönetimine geçmişti.

[Grafik: TRT Haber]

İsrail, 1967'de Gazze Şeridi'ni yeniden işgalinden sonra Mevasi bölgesinde yerleşim birimleri inşa etmişti.

Mevasi, 2005 yılında Eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un tek taraflı geri çekilme planı doğrultusunda tahliye edilmiş, böylece bölgedeki topraklar orada yaşayan ve tarımla uğraşan ailelere iade edilmişti.

İsmini bölgedeki çiftçilerin ekinlerini sulamak için toprak yüzeyinde emilim havuzları kazarak su çıkarması işleminden alan Mevasi'de konut sayısı 100'ü geçmiyor.

Ayrıca, bölgede herhangi bir altyapı, kanalizasyon, elektrik ve iletişim ağı ile asfalt yol bulunmuyor

İsrail'in 1,4 milyon kişiyi Mevasi'de hapsetme planı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları ve kara saldırılarının artmasıyla birlikte binlerce Filistinli, temel ihtiyaçlar ve altyapıdan yoksun olan Mevasi'ye göç etmek ve orada çadır kurmak zorunda kaldı.

İsrail daha önce de zorla yerinden ettiği Filistinlilere Mevasi'ye gitme çağrısı yapmıştı. Mevasi'yi güvenli bölge olarak ilan eden İsrail ordusu, Ocak ayında bölgeye hava ve kara saldırıları düzenleyerek buradaki yerinden edilmiş Filistinlileri Refah'a sürmüştü.

Filistin Kızılayı, 22 Ocak’ta yaptığı açıklamada İsrail savaş uçaklarının Mevasi bölgesinde 4 sığınma merkezini hedef aldığını açıklamıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA da, 23 Ocak’ta yayımlanan haberinde, İsrail savaş uçaklarının Mevasi bölgesinde sığınmacıların kaldığı çadırları bombaladığını, saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in Refah'a saldırıları

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini havadan vururken şimdi de karadan işgal etmeyi ve nüfusu buradan çıkmaya zorlamayı planlıyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye neden olacağı konusunda uyarıyor.