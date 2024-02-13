Hafif Sağanak Yağışlı 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.02.2024 13:25

İsrail Refah sınırına da saldırdı

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafında bulunan sınır duvarına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Refah sınırına da saldırdı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında bulunan Refah kenti sınırındaki duvarı hedef aldı.

Saldırı nedeniyle duvarda delik oluşurken yerinden edilen Filistinlilerden bazıları yaralandı.

Hedef alınan duvar, Gazze'den Mısır tarafına seyahat edecek yolcuların, pasaport işlemleri için Filistin salonuna geçmeden önce toplandıkları alanın bitişiğinde yer alıyor.

İsrail'in Refah'a saldırıları

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini havadan vururken şimdi de karadan işgal etmeyi ve nüfusu buradan çıkmaya zorlamayı planlıyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye neden olacağı konusunda uyarıyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Kremlin: Rus varlıklarına el koymak küresel ekonomiyi etkiler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:55
ABD'den Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95,3 milyar dolarlık yardım
14:46
Batman'da öğrencilerin sorunlarına "oyun terapi odası"nda çözüm aranıyor
14:45
İsrail 1,4 milyon kişiyi 12 kilometrekareye hapsetmeyi planlıyor
14:31
ABD Senatosunda Ukrayna ve İsrail'e yardım paketinin oylanmasının önü açıldı
14:30
Türkiye'de sosyal medya kullanım süresi 2 saat 44 dakika
14:34
Mustaribin ve Duvdevan: İsrail’in "Arap kıyafetli" kirli yüzü
Pazarcık esnafı konteynerlerde ekonomiye katkı sunuyor
Pazarcık esnafı konteynerlerde ekonomiye katkı sunuyor
FOTO FOKUS
Antalya'da sel can aldı
Antalya'da sel can aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ