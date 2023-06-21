İngiltere'nin kamu borcu 1961'den beri ilk kez GSYH'yi aştı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkenin net kamu borçlanması mayısta geçen yılın aynı ayına göre 10,7 milyar sterlin artışla 20 milyar sterline ulaştı.

Bu rakam, ilgili aylık kayıtların tutulmaya başlandığı 1993'ten beri en yüksek ikinci mayıs ayı borçlanması oldu.

Söz konusu artış, büyük oranda enerji destek programları ve sosyal güvenlik yardımlarından kaynaklandı.

Kamunun toplam borcu mayıs sonu itibarıyla 2.567 trilyon sterline ulaşarak gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH yüzde 100,1'ine karşılık geldi.

ONS, net kamu borcunun Mart 1961'den beri ilk kez GSYH'nin yüzde 100'ünün üzerine çıktığını bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası dışındaki kamu borcu ise 2.29 8 trilyon sterlin olarak hesaplandı.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin, ekonomiyi büyütmek ve borcu azaltmak amacıyla defterleri dengelemek için zor ama gerekli kararlar aldığını belirtti.