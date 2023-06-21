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Dünya
AA 21.06.2023 13:10

Irak'tan operasyon mesajı: Terör örgütü PKK’ya karşı operasyon düzenleyebiliriz

Irak Terörle Mücadele Servisi Başkanı Abdulvahap es-Saadi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin talimat vermesi halinde, diğer terör örgütleri gibi PKK’ya karşı da operasyon düzenleyebileceklerini söyledi.

Irak'tan operasyon mesajı: Terör örgütü PKK’ya karşı operasyon düzenleyebiliriz
[Fotograf: AA]

Irak Terörle Mücadele Servisi Başkanı Abdulvahap es-Saadi, başında bulunduğu servisin faaliyetleri hakkında Bağdat'ta basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya karşı operasyon düzenleyip düzenlemeyecekleri" yönündeki sorusu üzerine Saadi, şu cevabı verdi:

"Terörle Mücadele Servisi olarak her türlü terör örgütüne karşı mücadele vermeye hazırız. Bu noktada Silahlı Kuvvetler Başkanı ve Başbakan Sudani'nin talimat vermesi halinde (PKK'ya karşı operasyon) her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Terörle Mücadele Servisi Irak'ın tüm kentlerinde bulunuyor."

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge gücü ile işbirliğine de değinerek, Erbil ve Süleymaniye'de Terör Mücadele Servisi'ne bağlı birer askeri alayın kurulabileceğini belirten Saadi, "Erbil'den 40 teröristi teslim aldık. Kürdistan bölgesel yönetiminde süren operasyonlarımızda Erbil ve Süleymaniye ile yüksek koordinasyon içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Irak PKK/YPG Terör Örgütü
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