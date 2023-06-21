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Dünya
AA 21.06.2023 13:00

ABD Suriye'deki üslerine 75 araçlık askeri ve lojistik destek gönderdi

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına 75 araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyları gönderdi.

ABD Suriye'deki üslerine 75 araçlık askeri ve lojistik destek gönderdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ABD güçlerine ait konvoy, 19-20 Haziran'da Irak-Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı.

75 araçtan oluşan iki konvoy, Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Şeddadi ve Rumeylan yerleşimindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaştı.

Konvoylarda zırhlı araçlar, akaryakıt tankerleri, topçu bataryaları ve çok sayıda mühimmat yüklü araç yer aldı.

ABD ordusu 6, 8, 22 ve 25 Ocak tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

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ABD Suriye PKK/YPG Terör Örgütü
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