Sunak'ın ebeveynleri İngiltere'ye Doğu Afrika'dan geldi ve her ikisi de Hint kökenli.

1980'de babasının pratisyen hekim olduğu Southampton'da doğdu, annesi ise kendi eczanesini işletiyordu.

Özel okul Winchester College'da okudu ve yaz tatillerinde Southampton'da bir hint restoranında garson olarak çalıştı.

Ardından felsefe, politika ve ekonomi okumak için Oxford'a gitti.

Önce yatırım bankalarında analist olarak çalıştı. Daha sonra yatırım fonlarına ortak oldu.

Sunak'ın serveti ve özel okul geçmişi, geçtiğimiz haftalardaki başbakanlık yarışı sırasında TV tartışmalarında dikkat çekmişti.

En zengin milletvekillerinden biri olduğu düşünülüyor, ancak ne kadar mal varlığı olduğu konusunda kamuoyuna açıklama yapmadı.

39 yaşında bakanlık görevine getirildi

Rishi Sunak, 2015 yılında parlamentoya girdi. 2020’de 39 yaşındayken Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

AB referandumunda ayrılık için kampanya yürüttü ve bunun İngiltere'yi "daha özgür, daha adil ve daha refah" yapacağına inandığını söyledi.

Koronovirüs salgını döneminde ekonomiyi ayakta tutmak için bütçeden kaynak harcadı, bu uygulamayla halkın desteğini aldı.

Salgın döneminde Başbakanlıkta yapılan partiler nedeniyle koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dönemin Başbakanı Boris Johnson ile birlikte para cezasına çarptırıldı.

Aynı süreçte eşinin vergi kesintileriyle ilgili usulsüzlük iddiaları da Sunak’ın tartışılmasına yol açtı.

Sunak'ın maliye bakanlığından istifası kabinede diğer istifaları da tetikledi. Bu adımı Johnson hükümetinin gidişini hızlandırdı.

Liz Truss’a karşı kaybetti

Johnson’ın istifasının ardından Muhafazakâr Parti’de liderlik yarışına katıldı ancak en güçlü adaylardan biri olmasına rağmen Liz Truss’a karşı 21 bin oyla yarışı kaybetti.

Sunak, Başbakanlık seçim sürecinde Truss’ın vergi planlarının ekonomiye zarar vereceğini savundu.

Truss seçildikten sonra da enflasyonist olduğu gerekçesiyle ekonomi politikasını eleştirmeyi sürdürdü.