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İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Moore, MI6'nın yeni başkanı oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Moore, İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olarak atandı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'un İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olarak Richard Moore'u atadığı belirtildi.
Halen İngiltere Dışişleri Bakanlığında "Politik Direktörlük" görevini yürüten Moore'un görevine sonbaharda başlayacağı kaydedildi.
Moore, 2014-2017'de İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.
Etiketler: richard moore ingiliz dış istihbarat servisi MI6Son Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 22:31
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