Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan ordusu Ermenistan'nın İHA'sını düşürdü
[Fotoğraf: AA ]
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurulduğu belirtildi.
Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı.
12 Temmuz'da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Tovuz bölgesine düzenlediği saldırılarla başlayan gerginlik sürüyor.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan insansız hava aracıSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 21:32
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