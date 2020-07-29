Raydan çıkan trenin vagonları alev aldı, demir yolu köprüsünün bir kısmı ise çöktü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaza nedeniyle köprünün geçişlere kapatıldığı, çevredeki sokaklara giriş çıkışların kısıtlandığı öğrenildi.