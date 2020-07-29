Haber Giriş: Kaynak: Reuters
ABD’de raydan çıkan tren köprüde alev aldı
[Fotoğraf: İHA]
ABD’nin Arizona eyaletindeki Tempe Town Gölü’nün üzerinde yer alan köprüde tren raydan çıkarak alev aldı.
Raydan çıkan trenin vagonları alev aldı, demir yolu köprüsünün bir kısmı ise çöktü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaza nedeniyle köprünün geçişlere kapatıldığı, çevredeki sokaklara giriş çıkışların kısıtlandığı öğrenildi.
Etiketler: raydan çıkan tren abdSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:42
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