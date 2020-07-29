İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 1153 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre, ülke genelinde alınan ek önlemlere rağmen yeni vaka sayılarındaki artışın devam ettiği gözlendi.

Uzun bir aradan sonra yeni vaka artışının 1000'in üzerine çıktığı İspanya'da, bugün açıklanan 1153 vakanın "1 Mayıs'tan bu yana en yüksek artış" olması dikkati çekti.

Son bir haftadır olduğu gibi ülkenin kuzeydoğusundaki Aragon 424 yeni vaka ile en fazla vaka görülen özerk bölge olurken, onu 211 vaka ile Katalonya ve 199 vaka ile Madrid izledi.

Toplam vaka sayısının 282 bin 641'e ulaştığı İspanya'da, COVID-19'dan hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise son 7 günde 9 artışla 28 bin 441 olarak güncellendi.

Vakaların arttığı yerlerde, vatandaşlara "mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları" tavsiye edildi.

Aile ve arkadaşlar arasında 10 kişiden fazla toplanmama, eğlence merkezlerinin kapatılması ve sosyal mesafe şartı aranmaksızın kamusal alanda maske takma şartı gibi ek önlemler de getiriliyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti, COVID-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 1725'e çıktığını duyurdu.

Verilen bilgilerde, son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısının 203 olduğu ve salgından en fazla etkilenen bölgenin başkent Lizbon olmaya devam ettiği kaydedildi.

Ülkede COVID-19'da toplam vaka sayısı 50 bin 613'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 249 artışla 35 bin 875 olarak açıklandı.

Fransa'da ölenlerin sayısı 30 bin 238'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 238'e çıktı.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 1392 artışla 214 bin 733'e ulaştı.

Son 24 saatte hastanelerde 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 238'e yükseldi.

COVID-19 nedeniyle 380'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 450 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 189 artarak 81 bin 500'e çıktı.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısı 112 gündür düşerken, salgın hızla yayılmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanından maske tavsiyesi

Sağlık Bakanı Olivier Veran, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, Fransızlara açık alanlarda da maske kullanma tavsiyesinde bulundu.

Veran, daha önce yaptığı açıklamada, ülkede salgının hızlandığına dair belirtilerin bulunduğu uyarısını yaparak, "(COVID-19'da) ikinci dalga söz konusu değil ancak tedbirlere uyulmaya devam edilmeli." ifadesini kullanmıştı.

Veran, ikinci dalgadan yalnızca COVID-19 tedbirlerine uyularak kaçınılabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Fransa'da kamuya açık kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale gelmişti.

İtalya'da ölenlerin sayısı 35 bin 129'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte sadece 6 artarak 35 bin 129'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede son 5 aydır devam eden COVID-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Buna göre, salgın başından bugüne kadar COVID-19 bulaşanların toplam sayısı 246 bin 776'ya ulaştı. Son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 289'a yükselirken, dün aynı sayı 212 idi.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 616'ya, iyileşenlerin sayısı da bugün 275 artışla 199 bin 31'e çıktı.

COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte sadece 6 artarak 35 bin 129'a yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 6 milyon 690 bin 311 test yapıldı.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Prof. Silvio Brusaferro da son haftalarda yükseliş trendine giren günlük yeni vaka sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, yeni vakaların 200 ile 300 arasında seyrettiğini ve küçük iniş-çıkışlara karşın bunun "stabil" olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Hükümet, OHAL'i uzatma hazırlığında

Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, dün Senatonun ardından bugün de parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan oylamayla COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 31 Ocak’ta ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) uzatma yetkisi aldı.

Hükümetin akşam saatlerinde 31 Temmuz'da sona erecek OHAL’i en az 3 ay daha uzatması bekleniyor.