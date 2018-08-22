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İngiltere'nin BM Temsilcisi Pierce: Esed İdlib'de kimyasal saldırı yapabilir

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Suriye'de rejimin İdlib'de yeni bir kimyasal silah saldırısı yapabileceği uyarısında bulundu.

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İngilterenin BM Temsilcisi Pierce: Esed İdlibde kimyasal saldırı yapabilir

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ağustos ayı dönem başkanı Pierce, konseyde düzenlenen Ortadoğu görüşmelerinin ardından Esed rejiminin Guta'da yaptığı Sarin gazı saldırısının 5. yılı nedeniyle basın mensuplarına açıklama yaptı.

Pierce, rejimin İdlib'de yeni bir kimyasal silah saldırısı yapabileceği uyarısında bulunarak, "Bunun kesin olacağına dair gelen kesin bir bilgi yok. Ancak başka bölgelerde olanlara bakarsak Rusların rejimi bu konuda sınırlandırmadığını görüyoruz. Siviller şu anda saldırı altında. Utanç verici şeyler yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Esed rejiminin daha önce sivillere karşı kimyasal silah kullandığını anımsatan Pierce, "Uyarıma dayanarak ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de kimyasal silah kullanımının yasaklanmasını desteklemek için uluslararası taahhütlere uyacağımızı belirterek, bu konuda çizgimizi belirlemek doğru bir karardı." ifadelerini kullandı.

ABD, İngiltere ve Fransa, dün yayınladıkları ortak açıklamada, "Esed rejiminin tekrar kimyasal kullanması durumunda harekete geçmekte kararlıyız." mesajı vermişti.

Öte yandan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de günlük basın brifinginde, Suriye'de yeni bir kimyasal saldırı ihtimalinin "endişe kaynağı" olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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