  • 22 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.041
    EURO 7.005
  • BIST 90185.99
    ALTIN 231.724
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » BM'den Gazze'de yeni savaş uyarısı

BM'den Gazze'de yeni savaş uyarısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze Şeridi'nde yeni bir savaş çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
BMden Gazzede yeni savaş uyarısı

Birleşmiş Milletler Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BMGK'da yapılan Ortadoğu görüşmelerinde konuşma yaptı.

DiCarlo, "Gazze'de yeni bir savaş tehditi var ve insani durum, İsrail'in bölgede uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle gitgide daha da kötü bir hal alıyor." diye konuştu.

Bölgeye insani yardım ulaştırılması noktasında hiçbir siyasi ya da güvenlik bahanesinin sunulmaması gerektiğini belirten DiCarlo, "Uluslararası toplum, Gazze'deki krize bir çözüm arayışında. Biz de İsrail işgali ve iki devletli çözüm bağlamında çabalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER