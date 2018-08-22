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Lombok Adası 17 günde 1005 kere sallandı

Endonezya Lombok Adası'nda, 5 Ağustos'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 17 günde 1005 artçı deprem kaydedildi.

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Lombok Adası 17 günde 1005 kere sallandı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 5 Ağustos'taki depremden bu yana adada 1005 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.

Nugroho, ülkenin doğusundaki Lombok Adası'nda 515 kişinin öldüğü depremlerde 7 bin 145 kişinin yaralandığını belirtti.

Enkazlarda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

5 Ağustos'ta 7 büyüklüğündeki depremden sonra ada, 19 Ağustos'ta 6,3 ve 6,9 büyüklüğünde iki şiddetli depremle sarsılmıştı.

Depremlerde yaklaşık 75 bin ev hasar görürken, 431 bin 436 kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: lombok, Endonezya
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