Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Johnson ve Zelenskiy'nin görüşmesinde, liderlerin, Rusya'nın çocuklar dahil masum sivillere yönelik düzenlediği "barbarca hava saldırılarını" kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Johnson, Zelenskiy'yi, İngiltere'nin Ukrayna'ya gönderdiği askeri destek konusunda bilgilendirdi ve önümüzdeki saatlerde ve günlerde daha fazla askeri harcama yapmayı taahhüt etti." ifadesi kullanıldı.

İki lider dün akşam da telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Zelenskiy, bu görüşmede, önlerindeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir süre olduğuna inandığını dile getirmişti.