İngiltere, Etiyopya Hava Yollarına ait uçağın pazar günü düşmesinin ardından, Boeing 737 Max 8 tipi uçak kullanımına yasak getirdiğini, aynı zamanda hava sahasını bu uçaklara kapattığını açıkladı.
İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'nin güvenlik yönergesinin bir sonraki duyuruya kadar geçerli olacağı belirtildi.
157 kişi hayatını kaybetti
Etiyopya'da pazar günü B737 Max 8 tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu 157 kişi hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından güvenlik endişesiyle gündeme gelen B737 Max 8 uçuşlarının operasyonları Çin, Arjantin, Etiyopya, Cayman Adaları ve Singapur gibi ülkeler tarafından durdurulmuştu.
Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçağın, geçen yıl 29 Ekim'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize düşmesi sonucu sekizi mürettebattan 189 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Reuters