Adnan Asif Parveen, yaklaşık iki yıl önce ABD vatandaşı Jennifer Asif ile evlendi ve Yeşil Kart başvurusunda bulundu.

Başvurunun sonucunu beklerken, 11 Ocak'ta, Teksas'ın Falfurrias şehrinde sınır devriyesi tarafından gözaltına alındı.

6 gün alıkonuldu

Yasal olarak çalışmasına imkan veren bir izne sahip olan Adnan Asif, göçmenlik ve gümrük biriminden iki memurun kendisini 6 gün boyunca alıkoyduğunu söyledi.

HuffPost'ta yer alan habere göre, memurlara Müslüman olduğunu söyleyen Adnan Asif'e "camide ABD karşıtlığı yapıp yapmadığı" ve "terörle bağlantısı olup olmadığı" soruldu. Adnan Asif ise, "Camiler sadece gidip dua ettiğimiz bir yer." cevabını verdi.

"Her 8 saatte bir domuz etli sandviç verildi"

Adnan Asif, Yeşil Kart başvurususun reddildiğini, alıkonulduğu 6 gün boyunca da yemek olarak sadece her 8 saatte bir domuz etli sandviç verildiğini söyledi.

Asif, Müslüman olduğu için domuz etli sandviçi reddetti ancak başka bir seçeneğinin olmadığını söylediler. Bunun üzerine 6 gün boyunca sandviçin içindeki eti çıkararak sadece ekmeği yedi.

Eşi Jennifer Asif ise konuyla ilgili, "Sadece Müslüman olduğu için bu muameleye maruz kaldığını düşünüyorum. Yapmaya çalıştığımız tek şey yasal bir aile olmak. Yolun her adımı çok karışık. Cesaretimizin kırmaması çok zor." dedi.

Kaynak: Huffpost