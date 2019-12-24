İngiltere tarihinin en büyük doğum skandalı olarak adlandırılan olayda bebek ve annelerin yaşamını yitirdiği ve bazı bebeklerde doğum sırasında beyin hasarı olduğu ortaya çıkmıştı.

Ulusal Sağlık Hizmeti’ne karşı 2018 ve 2019'da davalar açılmıştı.

Davalar sonuçlandı ve 52 davada, mağdur ailelerine yaklaşık 50 milyon sterlin tazminat ödenmesine karar verildi.

Soruşturmada iki hastanede 1979-2017 yıllarında 42 bebek ve üç annenin hayatını kaybettiği ayrıca, 50'den fazla çocukta doğum esnasında oksijen yetersizliğine bağlı kalıcı beyin hasarı oluştuğu tespit edilmişti.

Kaynak: TRT Haber

