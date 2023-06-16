İngiltere'de zırh derili yeni dinozor türüne ait fosil keşfedildi

BBC'nin haberine göre, fosili bulunan, zırh derili ve otçul dinozorun, Ankylosaurs ailesinden olduğu kaydedildi.

Yeni keşfedilen dinozora, Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'nde 20 yıl çalışan Prof. Paul Barrett'e ithafen "Vectipelta Barretti" adı verildi.

Barrett, adının dinozor türüne verilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Fiziksel herhangi bir benzerlik tamamen tesadüfi" şeklinde esprili ifadeler kullandı.

Önemli fosil keşifleriyle bilinen Wight Adası'nın "Wessex Formasyonu" isimli kazı alanındaki Vectipelta Barretti'nin fosilleri, mezozoik zamanın 145-65 milyon yıl önceki, dinozorların karada hakimiyet sürdüğü kretase dönemine ait kayaların içinde bulundu.

Adada en son 1865'te fosillerine ulaşılan Ankylosaurs ailesinden Polacanthus foxii türünün Vectipelta Barretti ile yakın akraba olmadığı inancındaki araştırmacılar, iki türün boyun, sırt ve pelvis kemiklerindeki farklılıklara işaret etti.

Buna karşın, yeni türün Çin'de keşfedilen Ankylosaurs ailesinden türlere yakın benzerlikler göstermesi, Vectipelta Barretti'nin kretase döneminde Avrasya'da hareketli olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Araştırmacılardan Stuart Pond, yeni keşfin, kretase döneminde İngiltere'deki tür çeşitliliğini kanıtladığını kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Journal of Systematic Palaeontology" dergisinde yayımlandı.