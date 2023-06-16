Google, çalışanlarını kendi programına karşı uyardı

Reuters'ın 4 farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, teknoloji devi gizli bilgileri ve materyalleri sohbet botlarına göndermemeleri için çalışanlarına komut verdi.

Adı açıklanmayan kaynaklar, Alphabet'in mühendislerine sohbet botunun oluşturduğu kodları direkt kullanmamalarını söylediğini de aktardı.

Bu uyarıyı Reuters'a doğrulayan Google, sebep olarak gizlilik endişelerini ve bilgileri koruma politikasını gösterdi.

Zira şirketler, bu tür sohbet botlarındaki konuşmaların içeriğini yapay zekayı eğitmek için depoluyor. Ayrıca çalışanlar, konuşmaları görüntüleyebiliyor.

Bu uyarı şirketlerin yapay zeka sohbet botlarına karşı endişelerini gösteriyor

Reuters, Google'ın uyarısının şirketlerin yapay zeka sohbet botlarına karşı endişelerini gösterdiğini ifade etti. Samsung, Amazon ve Deutsche Bank gibi firmalar sohbet botlarına karşı güvenlik çemberleri kurduklarını haber ajansına bildirdi.

Güney Kore merkezli Samsung, ChatGPT kullanan çalışanlarının şirket verilerini farkında olmadan sızdırdığını geçen ay duyurmuştu.

Fishbowl adlı sosyal medya platformunun anketine katılan yaklaşık 12 bin çalışanın yüzde 43'ü, patronlarına haber vermeden yapay zeka programları kullandığını söylemişti.

Microsoft'un tüketici pazarlamasından sorumlu yöneticisi Yusuf Mehdi şirketlerin, çalışanlarının iş için sohbet botlarını kullanmasını istememesinin "mantıklı" olduğunu savundu.