Dünya

İngiltere'de yol kavgası trafik terörüne dönüştü

28 Temmuz 2019 Pazar 21:28 - Son Güncelleme 28 Temmuz 2019 Pazar 21:30

İngiltere'nin Newcastle şehrinde yol kavgası yüzünden çıkan tartışmada sinirler yükseldi. Önce bir kadın topuklu ayakkabısı ile otomobilin ön camına vurdu, duruma sinirlenen adam da kadına vurmaya uğraşırken manevra yaparak başka bir adama çarptı.

Çığlıklar attı, yetmedi topuklu ayakkabısıyla otomobilin camına saldırdı... İngiltere'de yol kavgası, trafik terörüne dönüştü. Newcastle kentinde yaşanan tartışmada hızını alamayan bir kadın topuklu ayakkabısı ile defalarca otomobilinin ön camına vurdu. Kontrolünü kaybeden sürücü ise otomobilini kaldırıma doğru sürdü, öfkeli kadına hafifçe çarparak kenara attı. Kızgın şoför, o sırada kaldırımdan geçen ve kadına yardım etmeye çalışan başka bir adama da çarparak havaya savurdu. Savrulan adam, karşı kaldırımdaki trafik levhasının bulunduğu direğe çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Kaynak: TRT Haber Etiketler: yol kavgası Topuklu ayakkabı kavga İngiltere

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