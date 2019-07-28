Çığlıklar attı, yetmedi topuklu ayakkabısıyla otomobilin camına saldırdı...
İngiltere'de yol kavgası, trafik terörüne dönüştü.
Newcastle kentinde yaşanan tartışmada hızını alamayan bir kadın topuklu ayakkabısı ile defalarca otomobilinin ön camına vurdu.
Kontrolünü kaybeden sürücü ise otomobilini kaldırıma doğru sürdü, öfkeli kadına hafifçe çarparak kenara attı.
Kızgın şoför, o sırada kaldırımdan geçen ve kadına yardım etmeye çalışan başka bir adama da çarparak havaya savurdu. Savrulan adam, karşı kaldırımdaki trafik levhasının bulunduğu direğe çarptı.
O anlar saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber