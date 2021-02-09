Çocuk yaşta terör örgütü Neo-Nazi grubunun bir parçası oldu. Irkçı kin, nefret, antisemitizm, İslam karşıtlığı ile grubun içinde yoğruldu. Hitler selamı vermeye başladı.

13 yaşında mahkemeye çıkarak İngiltere’nin en küçük terör suçlusu olarak yargılandı.

Büyükannesinin elini tutarak mehkemeye geldi

İsmi gizli tutulan 13 yaşındaki çocuk, Haziran 2019'da İngiliz hükümeti tarafından terör örgütü olarak yasaklanan Feuerkrieg Division'a katıldı. Kendine “Komutan” adı veren yine 13 yaşında olan Estonyalı bir çocuktan gruba yeni üye bulma talimatı aldı. İngiliz polisi çocuğu yakaladı.

Aşırılık yanlısı çocuk beyaz bir yüz maskesi takarak, büyükannesinin elini tutarak mahkeme salonuna geldi.

Patlayıcı, silah ve silah yapımına ilişkin belgelerin dağıtılması ve bulundurulması da dahil olmak üzere 12 terör suçunu kabul etti.

“Planladı ama harekete geçmedi”

Yargıç Mark Dennis, sanık çocuğun bir Neo-Nazi internet forumuna katılarak, aşırılık yanlılarıyla konuşarak, “Kötü önyargı ve şiddetli bağnazlığın çevrimiçi dünyasına” indiğini söyledi.

Ancak çocuğun planladığı hiçbir terörist saldırı için "harekete geçmediğini" ve "başkalarının etkisine açık" olduğunu söyledi.

Yargıç Mark Dennis, çocuğun "anormal çocukluğundan kaynaklanan kişilik ve gelişim sorunları" da dahil olmak üzere önemli kırılganlıkları olduğunu ve sosyal olarak izole olduğunu vurguladı.

Serbest bırakıldı

Yargıç hapis cezasının çocuğun zihinsel sağlığını olumsuz etkileyeceğini, kendine zarar verme riski yaratacağını ve pişmanlık ifadelerini dikkate aldığını belirterek çocuğu serbest bıraktı.

Çocuk iki yıl kritik rehabilitasyon sürecine tabi tutulacak. Terör faaliyetlerine girmemesi için yakın takibe alınacak.

Çocuk yaşta kin ve nefretle besleniyorlar

13 yaşındaki terör suçlusunun yaşadığı bu süreç Neo-Nazi grupların yalnızlık çeken, dışlanmış hisseden çocuklar üzerindeki etkisini birkez daha ortaya koydu.

BU çocuklar ülkede ırçılık, İslam karşıtlığı, anti-semitizm yönünde kin ve nefret odaklı bir girdabın içine çekiliyor. Toplu katliamlar yapmak üzere yetiştiriliyorlar.

Yaşıtlarını etkilemek ve havalı görünmek isteyen çocukların birçoğu ileride ciddi suçların zanlısı oluyor.

Planlanan suçlar arasında Yahudileri gazla öldürmek, eşcinselleri asmak ve geçit törenlerini ateşlemek gibi toplu ölümlere yol açacak olanlar var.

İngiltere'de son zamanlarda Neo-Nazi grubu üyesi olarak yargılanan gençlerin sayısı hızla artarken, dünyanın dört bir yanındaki gençlerin de şiddet içeren aşırılık yanlısı zihniyete yönelmesi büyük endişe yaratıyor.

Daha önce, İngiltere'nin en genç terör suçlusu, Anzak Günü'nde Avustralya'da polis memurlarını öldürmeyi planlayan 14 yaşındaki bir çocuktu.