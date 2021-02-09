Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 07:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Atatürk Tatbikatı' Pakistan'da başladı
[Fotoğraf: MSB]
Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Tarbela bölgesinde düzenlenen törenle başladı.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, tatbikatın 3 hafta süreceği kaydedildi.
Açıklamada, tatbikatın iki kardeş ülke arasındaki bağları daha da güçlendireceği vurgulandı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın 4-20 Şubat'ta Pakistan'da icra edileceğini belirtmişti.
Türkiye'de Cinnah, Pakistan'da Atatürk adına düzenleniyor
Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998'den itibaren iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra ediliyor. Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılıyor.
Etiketler: Tatbikat Haberleri Türk Silahlı Kuvvetleri Pakistan
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