Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 09:28Son Güncelleme: Kaynak: BBC
ABD'de şebeke suyuna hacker saldırısı: Zehirlemeye çalışmış
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Florida eyaletinde, bir bilgisayar korsanının şebeke suyuna "tehlike oluşturacak seviyede" kimyasal madde pompalamaya çalıştığı belirlendi.
Oldsmar şehrinde, şebeke suyu arıtma sistemine erişim sağlayan bir bilgisayar korsanı, arıtmada kullanılan sodyum hidroksitin miktarını artırmaya çalıştı.
Bir çalışan, durumu fark ederek müdahalede bulundu.
Asitliği düzenlemek için az miktarda kullanılan söz konusu maddenin, yüksek miktarlarda kullanımda ciddi problemlere yol açabildiği bildirildi.
Oldsmar Belediye Başkanı Eric Seidel, konuya ilişkin açıklamasında, "Dışarıda kötü bir oyuncu var." ifadesini kullandı.
Söz konusu saldırıyı yapan kişinin yeri henüz bilinmiyor.
Etiketler: ABD
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