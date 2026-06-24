İngiltere’de yapay zeka avukatıyla kazanılan ilk dava tarihe geçti

İngiltere'de serbest zamanlı insan kaynakları danışmanı olarak çalışan bir adam, alamadığı 7 bin sterlinlik alacağı için yargı sürecini başlatmak adına yapay zeka hukuk şirketine yaklaşık 400 sterlin ödedi.

Geçen yıl nisan ayında Avukatlar Düzenleme Kurulu (SRA) tarafından onaylanan yapay zeka sistemi, dava öncesindeki tüm hukuki çalışmaları tek başına yürüttü.

Karşı tarafın profesyonel bir hukuk firmasıyla iş birliği yaparak sunduğu karşı iddiaları çürüten yapay zeka, üç saat süren duruşma için dört tanık ifadesi ve kapsamlı bir belge paketi hazırladı.

Wandsworth Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşma sonucunda mahkeme, adamı haklı bularak alacağının ödenmesine hükmetti.

Küçük işletmeler için adalete erişim

Yapay zeka firmasının kurucu ortaklarından Philip Young, bu kararı adalete erişim açısından tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Birçok küçük işletmenin, dava masraflarının alacakları miktarı aşması nedeniyle borçlarını silmek zorunda kaldığını belirten Young, yapay zekanın maliyetleri düşürerek bu mağduriyetin önüne geçtiğini vurguladı.

Davayı kazanan adam ise alacağını geri alma sürecinin normal şartlarda çok stresli, pahalı ve zaman alıcı olmasından korktuğunu, ancak yapay zekanın sunduğu uygun maliyetli ve yetkin destek sayesinde hakkını arayabildiğini ifade etti.

"Savunma hala insani bir eylem"

Duruşmada müvekkili mahkemede fiilen temsil etmesi için yapay zeka şirketi tarafından tutulan avukat Dominic Li, yapay zekanın dosyayı son derece net ve etkili bir şekilde hazırladığını belirtti. Ancak Li, mahkeme salonundaki hitabetin, iknanın ve duruşma yönetiminin hala hayati bir önem taşıdığını ve özünde insani bir eylem olarak kalmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

İngiliz hukuk sektörü, daha önce bazı yapay zeka sistemlerinin mahkemeleri yanlış yönlendirmesi gibi skandallarla sarsılmış olsa da, bu son karar yapay zekanın doğru kullanıldığında hukuk sisteminde nasıl kalıcı bir yer edinebileceğini gözler önüne serdi.