Çin’de 9 kişiyi öldüren ve “gizemli virüs” olarak nitelendirilen yeni koronavirüsü için İngiltere de önlem almaya başladı.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, açıklamasında Çin'deki Hubei eyaletinden gelen yolcular için Heathrow terminalde "ayrı bir alan" kurulacağını söyledi.

Bakan açıklamasında Çin’deki etkilenen bölgeden Heathrow'a doğrudan gelen uçuşlar olduğunu ve ek önlemler için duyuru yapıldığını belirtti.

Grant Shapps, şu anda İngiltere halk sağlığı için durumun en düşük tehlikede olduğunu ancak durumun yakından takip edildiğini ve önlemlerin alınacağını belirtti.

Salgının ortaya çıktığı Çin bölgesi Wuhan'dan gelenler Heathrow Havaalanı'na vardıklarında diğer yolculardan ayrılacaklar.

Kaynak: TRT Haber