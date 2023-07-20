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Dünya
AA 20.07.2023 18:02

İngiltere'de uzman doktorlar 50 yıl sonra ilk kez greve gitti

İngiltere'de binlerce uzman doktor, ücret artışı ve çalışma koşulları konularında hükümetle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 50 yıl sonra ilk kez greve giderek 48 saatlik iş bırakma eylemi başlattı.

İngiltere'de uzman doktorlar 50 yıl sonra ilk kez greve gitti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İngiltere'de maaş artışı ve çalışma koşulları konularında hükümetle anlaşmazlık yaşayan doktorların başlattığı iki günlük grev nedeniyle ülkede çok sayıda randevu ertelendi.

Uzman doktorları temsil eden İngiliz Tabipler Birliği (BMA) sendikası, hükümetin yüzde 6'lık ücret artışı teklifini, doktorlara yönelik "hakaret" olarak niteledi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminden (NHS) yapılan açıklamada da uzman doktorların 50 yılın ardından katıldığı ilk iş bırakma eyleminin, bu yıl şimdiye kadarki grev eylemleri arasında "en ciddi etkiye sahip olacağı" tahmininde bulunuldu.

Sağlık Bakanı: Yüzde 6'lık ücret artışı, hükümetin son teklifi

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, greve ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmazlığın sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, hükümetin, bağımsız ücret inceleme kuruluşlarının tavsiyelerini baz aldığını ve yüzde 6'lık ücret artışının makul olduğunu savundu.

Barclay, söz konusu artışın hükümetin "son teklifi" olduğunu vurgulayarak, "Şimdi hastalara öncelik verme zamanı." ifadesini kullandı.

İngiltere'de uzman doktorlar, 2012'de emekli maaşları konusunda yaşanan kısa süreli anlaşmazlığın dışında, en son 1975'te sözleşmeleri nedeniyle uzun süreli büyük çaplı grev başlatmıştı.

Pratisyen hekimler de 5 günlük greve gitmişti

İngiltere'de pratisyen hekimler de hükümetle maaş artışı konusunda süregelen anlaşmazlık nedeniyle geçen yıldan bu yana birçok kez iş bırakmıştı.

Pratisyen hekimler, en son 13 Temmuz'da 5 günlük grev gitmişti.

Hükümet, pratisyen hekimlere martta yüzde 5 ücret artışı teklifinde bulunmuş, ancak doktorların üyesi olduğu İngiliz Tabipler Birliği (BMA) sendikası yüzde 35 oranında artış talebiyle hükümetin teklifini reddetmişti.

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