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Dünya
AA 20.07.2023 17:33

Güney Afrika: BRICS üyeliği için 22 ülke başvurdu

Gelecek ay düzenlenecek Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Güney Afrika Cumhuriyeti, BRICS üyeliği için 22 ülkeden resmi başvuru alındığını, bir o kadar ülkenin de üyeliğe gayriresmi ilgi gösterdiğini bildirdi.

Güney Afrika: BRICS üyeliği için 22 ülke başvurdu

Güney Afrika adına zirvenin baş organizatörlüğünü yürüten Anil Sooklal, yaptığı basın açıklamasında, 15. BRICS Liderler Zirvesi'nin üç günlük programını açıkladı.

Sooklal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, zirveye video konferans yöntemiyle katılacağını belirterek, "Başkan Putin, Güney Afrika'nın karşı karşıya olduğu ikilemi anlıyor ve zirveyi tehlikeye atmak ya da Güney Afrika için sorun yaratmak istemiyor. Bu, BRICS işbirliğinin gücüdür." dedi.

Sooklal, zirveye 69 ülkeden liderlerin davet edildiğini ifade ederek, bu yılki zirvenin şimdiye kadar yapılmış en büyük BRICS zirvesi olacağına inandıklarını söyledi.

Dünya genelinden zirveye olan yoğun ilgiye dikkati çeken Sooklal, 22 ülkenin BRICS'e üye olmak için resmi başvuruda bulunduğunu, "eşit sayıda" ülkenin de gayriresmi olarak üyeliğe ilgi gösterdiklerini belirtti.

UCM'nin Putin kararının zirveye etkisi

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada, Putin'in gelecek ay Johannesburg şehrinde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmayacağı, zirvede Putin'i, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un temsil edeceği duyurulmuştu.

Gelecek ay BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Ceza Mahkemesine taraf devletlerden biri olarak, zirveye katılması durumunda Rus lider Putin'i tutuklamakla yükümlü bulunuyordu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS Liderler Zirvesi için ülkeyi ziyaret etmesi beklenen Putin'in, UCM'nin yakalama kararı gereği tutuklanmasının, savaş sebebi sayılabileceğini açıklamıştı.

BRICS Liderler Zirvesi

Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üyeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.

BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), küresel hasılanın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor.

Grubun genişlemesinin gündemde olacağı BRICS Liderler Zirvesi, 22-24 Ağustos 2023'te Johannesburg şehrindeki Sandton Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

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