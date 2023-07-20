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Dünya
AA 20.07.2023 17:47

BM, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını sonlandırma kararını görüşecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırma kararını görüşmek için yarın acil oturum düzenleyeceğini bildirdi.

BM, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını sonlandırma kararını görüşecek
[Fotograf: Reuters]

BMGK Başkanlığını yürüten İngiltere Daimi Temsilciliği, toplantıyı sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla duyurdu.

Mesajda, Ukrayna konulu oturumun yarın sabah düzenleneceği bilgisi verildi.

Konseyin Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasının ardından toplanma kararı aldığı kaydedilen mesaja göre, Rusya kararının insani durum üzerindeki etkilerile alınacak.

Tahıl koridoru anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararı "derin üzüntüyle" karşıladığını belirterek, Rusya'nın bugün aldığı karar, muhtaç olan tüm kişilere bir darbe vuracaktır." açıklamasında bulunmuştu.

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