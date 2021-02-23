Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 21:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'de son 144 günün en düşük vaka sayısı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere'de son 24 saatte 8 bin 489 koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle son 144 günün en düşük vaka sayısı görüldü. Ülkede 8 Mart'tan itibaren karantina uygulaması kademeli olarak kaldırılacak.
İngiltere'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 548 artarak 121 bin 305'e ulaştı.
Son 24 saatte 8 bin 489 yeni vaka tespit edildi. Bu, 6 bin 968 vakanın saptandığı 2 Ekim 2020'den bu yana görülen en düşük günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı 4 milyon 134 bin 639'a yükseldi.
COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 17 milyon 916 bin 181'e ulaştı, bunlardan 624 bin 788'ine ikinci doz aşı uygulandı.
Karantina kaldırılıyor
Ülkede 16 bin 797 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 273'ü yoğun bakımda bulunuyor.
5 Ocak'ta başlayan karantina ve kısıtlamalar, 8 Mart'tan itibaren hafifletilmeye başlanacak. İlk etapta okulların açılması bekleniyor.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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