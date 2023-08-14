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Dünya
AA 14.08.2023 20:18

İngiltere'de sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz

İngiltere'nin sığınmacılar için hazırladığı Bibby Stockholm gemisine yerleştirilen bir göçmen, gemideki şartlarla ilgili, "Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz" dedi

İngiltere'de sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
[Fotograf: AP]

Sky News'e konuşan ismi verilmeyen göçmen, bir tür akciğer hastalığına sebep olan lejyonella bakterisi bulunması üzerine boşaltılan Bibby Stockholm gemisiyle ilgili detayları paylaştı.

Gemiye getirildiği için üzgün olduğunu belirten, Bibby Stockholm'de yaşamlarının tehlikeye sokulduğunu kaydetti.

"İçinde yaşanabilir olduğuna emin olmaları gerekirdi"

Bakteri bulunan suyu içtiklerini ve duşta kullandıklarını anlatan sığınmacı, "Sudan örnek aldıklarını söylüyorlar ama sonuçlar gelmeden, sanki hiçbirimizin bir önemi yokmuş gibi bizi oraya koydular. İçinde yaşanabilir olduğuna emin olmaları gerekirdi. Neden sonucu bekleyip her şeyin yolunda olduğuna emin olmadılar? Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz. Bizi tehlikeye atıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Hasta olmaktan korkuyorum. Burada kimsem yok, ailem yok"

Bakterinin, gemiye yerleştikleri 7 Ağustos'tan beri bilindiği haberlerine değinen sığınmacı, "Biliyorlarsa bizi oraya yerleştirmemeleri gerekirdi. Bizi neden oraya koydular? Hasta olmaktan korkuyorum. Burada kimsem yok, ailem yok" dedi.

Boşaltılan gemide yaşamakla ilgili de değerlendirmeler yapan sığınmacı, odaların küçüklüğü ve güvenlik nedeniyle hapiste gibi hissettiğini, yüzme bilmediği için de gemide yaşamaktan korktuğunu söyledi.

Bibby Stockholm'e 7 Ağustos'ta ilk göçmenler yerleştirilmiş ancak 11 Ağustos'ta gemideki sularda bir tür akciğer hastalığına sebep olan lejyonella​​​​​​​ bakterisi bulunduğu için göçmenler yeniden otellere taşınmıştı.

Gemiye ilk etapta 39 erkek göçmen yerleştirilmişti.

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