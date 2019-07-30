Sıcak hava dalgası Avrupa’yı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Birçok Avrupa ülkesinde rekor düzeylere çıkan sıcaklıklar, insanların yanı sıra hayvanları da etkiliyor.

Hava sıcaklığının 38 derecenin üzerine çıktığı İngiltere’de, büyük market zincirlerine tavuk tedarik eden bir çiftlikte binlerce hayvan telef oldu.

Telef olan hayvanlar tesis dışına çıkarılırken, ağır koku ve sinekler bölgedekileri rahatsız etti.

Hayvan hakları aktivistleri de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla, tesisteki hava ısısını düzenleyecek uygun iklimlendirmenin yapılmadığını eleştirdi.

Çiftlik çalışanları ise yerel medyaya yaptıkları açıklamada, “Her şeyi denedik, daha fazla yapabileceğimiz bir şey yoktu. Sıcak hava hayvanları bu duruma getirdi. Hayvan hakları aktivistleri bu durumu umursamadığımızı düşünüyor ancak işin aslı öyle değil” ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki sıcak hava dalgası

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası, Avrupa'da Almanya, Belçika, Fransa ve İngiltere'de etkisini gösteriyor. Bu ülkelerde, geçen ay görülen aşırı sıcakların ardından, sıcak hava dalgasının bir kez daha hayatı olumsuz etkilemesi beklenirken, uzmanlar iklim değişikliğini sebep olarak gösteriyor.

Kaynak: The Independent