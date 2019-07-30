"Denizaşırı seyahatlerden eve dönerken, kim seyahatini hatırlatacak küçük bir hatıra istemez ki?"

Bu açıklama geçtiğimiz gün Baltimore-Washington Uluslararası Marshall Havalimanı'ndaki yetkililer tarafından durdurulan ve çantasından füze fırlatıcısı çıkan yolcu tarafından yapıldı.

Teksas Jacksonville'de ikamet ettiği açıklanan ancak ismi paylaşılmayan yolcu, Kuveyt'ten eve dönen aktif görevli bir asker olduğunu ve füze fırlatıcısını hatıra olarak saklamak istediğini söyledi.

Havalimanı yetkilileri, kullanılabilir olmadığı açıklanan füze fırlatıcısına el koydu ve güvenli bir şekilde imha edilmesi için devlet itfaiyesine teslim etti.

Yolcunun bir sonraki uçakla bölgeden ayrılmasına izin verildi.

ABD'de askeri niteliği olan silahların, kabin ya da normal bagaj alınmasına izin verilmiyor.

Kaynak. Washington Post