İngiltere'de Londra Köprüsü'ndeki terör saldırısı tüm dünyanın gündemindeki yerini koruyor. 2 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Şartlı tahliye tartışma konusu oldu

Saldırıyı gerçekleştiren 28 yaşındaki teröristin 2012 yılında Londra Menkul Kıymetler Borsası'na yönelik saldırı planındaki rolü nedeniyle 16 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Ancak saldırganın 6 sene sonra şartlı tahliye ile bırakılmış olması ülkede başka bir tartışmayı başlattı.

Olay yerini ziyaret eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, erken tahliye uygulamasının işe yaramadığını söyledi, otomatik erken tahliyeleri engellemek için adım atacaklarını duyurdu.

Johnson Londra Köprüsündeki terör saldırganına benzer koşullarda erken tahliye edilen yaklaşık 74 kişinin olduğunu da belirtti.

Röportajı ortaya çıktı

Bu kişilerin uygun şekilde gözlem altında tutulduğunu vurguladı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin 2008 yılında BBC'ye verdiği bir röportaj da İngiliz basınında yer aldı.

Röportajın, terörle mücadele polisinin 2008 yılında saldırganın evine yaptığı baskın sonrası gerçekleştirildiği açıklandı.

Röportajda saldırgan, "Ben İngiltere'de doğdum. Buradaki toplum beni tanıyor. Ben terörist değilim" diyor.

Önlemler artırıldı

Londra'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Terör polisi de dahil olmak üzere, silahlı polis sayısı artırıldı. Olayın gerçekleştiği Londra Köprüsü bir süre daha kapalı kalacak.

Kaynak: TRT Haber