Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Burkan el-Gadab operasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hafter destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Murzuk kentine bağlı Ummul Ernab bölgesindeki sivil yerleşim alanına, cuma gecesi hava saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden 9 çocuk ve 1'i hamile iki kadın cenazeleri hastaneye getirildi.

BAE iddiaları reddetmişti

UMH geçen ay başkent Trablus yakınlarında bir bisküvi fabrikasının BAE tarafından bombalanması sonucu 2 Libyalı ve 5 yabancı işçinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

UMH tarafından birçok kez Hafter güçlerini desteklemekle suçlanan BAE, hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Libya'da nisandan bu yana devam eden çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA