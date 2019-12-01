Arnavutluk'ta çoğu Dıraç'tan olmak üzere Arnavutluk'tan getirilen yaklaşık 600 depremzede, Kosova'nın güneybatısında bulunan Prizren'deki, Kosova savaşı sonrasında gerçekleşen NATO müdahalesinin ardından KFOR Barış Gücü'ndeki Alman askerlerinin 18 yıl boyunca konuşlandığı ve şimdi "İnovasyon ve Eğitim Parkı" (İEP) olarak kullanılan alana yerleştirildi.

Bağışçıların getirdiği yemeklerle idare ediyorlar

Kamptaki kapasitenin dolmasının ardından Prizren Belediyesi, depremzedelerin geçici olarak otel veya evlere yerleşmelerini sağladı. 120 depremzede ise geçici olarak şehirde bulunan "Gjon Buzuku Fen Lisesi" spor salonuna yerleştirildi.

Spor salonunda kalan depremzede Besjana Roçi, iki gündür bağışçıların getirdiği yemek ve hijyen malzemelerini kullandıklarını söyledi.

Ülkelerin bir araya gelerek kendilerine spor salonundan daha iyi ve daha güvenli bir yer bulacaklarını umduğunu belirten Roçi, "Öncelikle depremden kurtulduğumuz için Allah'a şükrediyoruz. Ancak daha rahat kalacak bir yere kavuşmak istiyoruz" dedi.

Öte yandan, Kosova'ya geldiğinden bu yana sağlık sorunları yaşadığını anlatan Selviye Nasufi de "Kosova'ya geldiğimizde inovasyon parkında yer bulamadık. Yağmur altında beklemek zorunda kaldık. Daha fazla ne diyebilirim. Biz depremde zarar gören aileler çocuklar ile birlikte sokakta kaldık" şeklinde konuştu.

Gönüllü olarak depremzedelere yardım eden Prizren sakini Artan Hocay ise depremzedelerin kaldıkları geçici yerlerin barınmaya uygun olmadığını söyledi.

Belediye yetkililerinden başka bir çözüm beklediklerini ifade eden Hocay, "Spor salonunda 120 kişinin kullanabileceği 2 adet banyo var. Burada barınma şartları iyi değil. Depremzedelerin hijyen ürünlerine ihtiyaçları var" diye konuştu.

Konuyla ilgili dün basın toplantısı düzenleyen Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka, belediye olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, Kosova hükümeti ve diğer ülkelerin depremzedelere destek vermeleri gerektiğini söyledi.

51 kişi hayatını kaybetti

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı. Ana depremin ardından ikisi 5,6 ve 5,1 büyüklüğünde olmak üzere yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi.

Büyükelçilik, AFAD, TİKA, Türk Kızılay gibi kurumlarıyla Türkiye, depremin ardından Arnavutluk'a yardım eli uzatan ilk ülke oldu.

Kaynak: AA